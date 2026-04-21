معاون اقتصادی استاندار لرستان خبر داد:
تمدید مهلت ثبتنام تسهیلات حمایتی بنگاههای آسیبدیده از جنگ
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از تمدید سهروزه مهلت ثبتنام طرح تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده از جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: ثبتنام این تسهیلات که از روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شده بود، تا پایان روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است تا متقاضیان فرصت بیشتری برای تکمیل مدارک داشته باشند.
وی ادامهداد: بنگاههای اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده که مجوز فعالیت معتبر دارند و در رستهها و مناطق آسیبدیده از جنگ دچار خسارت شدهاند، میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، مبلغ تسهیلات به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال است.
امیدی افزود: مدت بازپرداخت شش ماه در ۲ تا ۴ قسط بوده و نرخ سود پایه آن ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: ثبتنام برای دریافت این تسهیلات صرفاً به صورت آنلاین از طریق سامانه «کات» به نشانی kat. mefa. ir امکانپذیر است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطر نشان کرد: این طرح با هدف صیانت از اشتغال و تقویت تابآوری واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده اجرا میشود.