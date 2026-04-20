مدیرکل راهداری البرز خبر داد:
هشدار سطح نارنجی هواشناسی/رانندگان در محور کرج_کندوان با احتیاط سفر کنند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز از آماده باش راهداران در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: با توجه به بارش باران در محورهای کوهستانی به ویژه در محور کرج به کندوان از رانندگان درخواست میشود با احتیاط سفر کنند.
به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان، شامگاه دوشنبه ٣١ فروردین در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی از آماده باش راهداران در محورهای مواصلاتی و کوهستانی البرز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز، عوامل راهداری استان در قالب ۲۰۰ نیروی راهدار و پشتیبانی به همراه ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در سطح محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان در آمادهباش هستند.
باقرجوان بیان کرد: رانندگان میتوانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.