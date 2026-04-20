خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح نارنجی هواشناسی/رانندگان در محور کرج_کندوان با احتیاط سفر کنند

کد خبر : 1775932
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از آماده باش راهداران در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: با توجه به بارش باران در محورهای کوهستانی به ویژه در محور کرج به کندوان از رانندگان درخواست می‌شود با احتیاط سفر کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان، شامگاه دوشنبه ٣١ فروردین در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی از آماده باش راهداران در محورهای مواصلاتی و کوهستانی البرز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز، عوامل راهداری استان در قالب ۲۰۰ نیروی راهدار و پشتیبانی به همراه ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در سطح محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان در آماده‌باش هستند.

مدیرکل راهداری و‌ حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: با توجه به بارش باران در محورهای کوهستانی به ویژه در محور کرج به کندوان از رانندگان درخواست می‌شود با احتیاط سفر کنند.

باقرجوان بیان کرد: رانندگان می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید