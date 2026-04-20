هشدار سطح نارنجی هواشناسی/رانندگان در محور کرج_کندوان با احتیاط سفر کنند

به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان، شامگاه دوشنبه ٣١ فروردین در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی از آماده باش راهداران در محورهای مواصلاتی و کوهستانی البرز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز، عوامل راهداری استان در قالب ۲۰۰ نیروی راهدار و پشتیبانی به همراه ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در سطح محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان در آماده‌باش هستند.

مدیرکل راهداری و‌ حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: با توجه به بارش باران در محورهای کوهستانی به ویژه در محور کرج به کندوان از رانندگان درخواست می‌شود با احتیاط سفر کنند.

باقرجوان بیان کرد: رانندگان می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

انتهای پیام/