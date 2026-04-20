استاندار لرستان:
سهم اشتغال و پروژههای پیشران شهرستانها مشخص شده است/ نظارت میدانی بر بازار
استاندار لرستان گفت: برنامه توسعه مربوط به سال گذشته در حال جمعبندی نهایی است و سهم اشتغال و سرمایهگذاری هر شهرستان و همچنین پروژههای پیشران مشخص شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی عصر دوشنبه سی فروردین ماه در جلسه هماهنگی وبیناری با فرمانداران سراسر استان، با اشاره به اولین محور این جلسه، اظهار کرد: توجه ویژه به خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی که سومین دوره آن را شاهد هستیم در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: آخرین وضعیت شهدای جنگ رمضان به ویژه غیرنظامیان و افرادی که در جریان بمبارانهای رژیم جنایتکار صهیونیستی-آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمده یا جانباز شدهاند، مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه شیوهنامه احراز شهادت نیز تشریح شده، گفت: انشاءالله ظرف دو تا سه روز آینده، تکلیف همه این موارد مشخص خواهد شد تا این خانوادهها بتوانند از مزایای خانواده معزز شهدا و شرایط جانبازی بهرهمند شوند.
شاهرخی دومین محور جلسه را جدیت در اجرای برنامه توسعه استان عنوان کرد و افزود: برنامه توسعه مربوط به سال گذشته در حال جمعبندی نهایی است. سهم اشتغال و سرمایهگذاری هر شهرستان و همچنین پروژههای پیشران مشخص شده است.
وی بیان کرد: تا هفته آینده، گزارش جمعبندی ارائه شود تا ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاههای اجرایی در سطح شهرستانها و استان داشته باشیم.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه تأکید کردیم همه اقدامات باید نتیجهمحور باشد و صرفاً پیگیریهای طولانی و بینتیجه از هیچ مدیر دستگاه اجرایی قابل پذیرش نیست.
شاهرخی سومین محور مورد تأکید را پشتیبانی از دو رکن اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی عناصر و عوامل دولت، به معنای عام حاکمیت در استان، با قدرت دو محور را دنبال میکنند. نخست، پشتیبانی از نیروهای رزمنده که همه امکانات استان پای کار بیاید تا آنها در مأموریتهای خود موفقتر عمل کنند. با توجه به نقش و جایگاه استان لرستان در بیچاره کردن رژیم صهیونیستی و مقابله با متجاوزین، همه دستگاههای اجرایی موظف به پشتیبانی هستند و دوم؛ ؛ پشتیبانی از مردم با تمرکز بر تنظیم بازار و تأمین نیازهای ضروری.
شاهرخی با اشاره به موجودی کافی کالاهای اساسی در انبارها برای ماههای آینده، تصریح کرد: در این زمینه هیچ دغدغهای وجود ندارد، اما بحث نظارت بر بازار و مقابله با التهاباتی که گاه افراد سودجو ایجاد میکنند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به فرمانداران و مدیران تأکید کردم که نظارت جدی میدانی بر بازار برای حمایت از مردم را در دستور کار داشته باشند.