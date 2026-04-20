"محیا" فرشته نجات بیماران نیازمند یزدی شد

به گزازش ایلنا از یزد: با ایثار خانواده مرحومه «محیا نیکبخت»، اعضای این نوجوان ۱۷ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر علی دهقان رئیس مرکز پیوند با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از تائید قطعی مرگ مغزی توسط تیم پزشکی و با رضایت کریمانه خانواده این جان‌آفرین، عملیات جداسازی و پیوند اعضا با موفقیت انجام شد.

وی در خصوص جزئیات این پیوندها افزود: کلیه‌های این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد به بیماران لیست انتظار پیوند زده شد و کبد وی نیز جهت نجات جان هم‌وطن دیگری به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز منتقل گردید.

رئیس مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام فداکارانه، چهارمین ایثار ماندگار در حوزه اهدای عضو استان یزد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون است که جانی دوباره به بیماران دردمند بخشیده است.

انتهای پیام/