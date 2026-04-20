به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، فرزین بهنامی‌فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ، اظهار کرد: ثبت‌نام این تسهیلات که از روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شده بود؛ تا پایان روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است تا متقاضیان فرصت بیشتری برای تکمیل مدارک داشته باشند.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده که مجوز فعالیت معتبر دارند و در رسته‌ها و مناطق آسیب‌دیده از جنگ دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. مبلغ تسهیلات به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود که برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال است.

بهنامی‌فر گفت: مدت بازپرداخت شش ماه در ۲ تا ۴ قسط بوده و نرخ سود پایه آن ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با تاکید بر اینکه ثبت‌نام صرفاً به صورت آنلاین از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir امکان‌پذیر است، تصریح کرد که این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده، تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها به اجرا درآمده است.

