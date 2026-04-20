وزیر صمت وارد خوزستان شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز دوشنبه به منظور بازدید از شرکتهای فولادی خوزستان و تعدادی از واحدهای تولیدی استان وارد اهواز شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد اتابک امروز در نشستی با موضوع بررسی مشکلات بخش فولاد خوزستان شرکت نمود.
وی همچنین امروز سفری به شهرستان اندیمشک برای بازدید از تعدادی واحد تولیدی خواهد داشت.
وزیر صمت به همراه استاندار خوزستان در بازدید از ۲ شرکت فولادی در اهواز، توضیحاتی در خصوص آسیبهای وارد شده و تلاشهای مجموعه دستاندرکاران این شرکتها برای احیا و بازسازی ارائه کرد.
اتابک در این بازدید از تلاش کارگران و کارمندان صنایع خوزستان که علیرغم بمبارانهای مکرر پای صنعت و تولید ایستادند، تقدیر کرد.
وزیر صمت همچنین از استاندار خوزستان به دلیل همراهی با صنایع، ایستادگی و پیگیری موضوعات و حضور میدانی قدردانی و تشکر کرد.