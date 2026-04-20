وزیر صمت وارد خوزستان شد

وی همچنین امروز سفری به شهرستان اندیمشک برای بازدید از تعدادی واحد تولیدی خواهد داشت.

وزیر صمت به همراه استاندار خوزستان در بازدید از ۲ شرکت فولادی در اهواز، توضیحاتی در خصوص آسیب‌های وارد شده و تلاش‌های مجموعه دست‌اندرکاران این شرکت‌ها برای احیا و بازسازی ارائه کرد.

اتابک در این بازدید از تلاش کارگران و کارمندان صنایع خوزستان که علی‌رغم بمباران‌های مکرر پای صنعت و تولید ایستادند، تقدیر کرد.

وزیر صمت همچنین از استاندار خوزستان به دلیل همراهی با صنایع، ایستادگی و پیگیری موضوعات و حضور میدانی قدردانی و تشکر کرد.