به گزارش ایلنا، سید علی‌نقی طبیب لقمانی دوشنبه ۳۱ فروردین در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان لارستان اظهار کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای عمرانی در سطح استان، انجام عملیات بهسازی در ۱۲۶۰ روستا از مجموع ۲۳۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار فارس طی یک سال گذشته است که نشان‌دهنده تحقق شاخصی بیش از ۵۰ درصد در این حوزه است.

وی با تمرکز بر آمار مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی، تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع ۳۷۶ هزار واحد مسکونی روستایی موجود در استان فارس، ۲۷۴ هزار و ۱۵۳ واحد(معادل ۷۳ درصد) با بهره‌مندی از تسهیلات و نظارت‌های فنی بنیاد مسکن مقاوم‌سازی شده‌اند. این در حالی است که استان فارس تقریباً هر ساله با حوادث قهری مواجه است و ارتقای ایمنی این واحدها، مهم‌ترین راهبرد برای صیانت از جان و مال روستاییان محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با اشاره به زلزله ۴.۸ ریشتری هفته گذشته در استان، بیان کرد: این حادثه در عمق نزدیک به سطح زمین رخ داد، اما به دلیل اقدامات پیشگیرانه و نوسازی‌های صورت گرفته، خسارت جدی به همراه نداشت. قطعاً اگر این حادثه ۲۰ سال پیش روی می‌داد، با حجم بسیار بالایی از تخریب و خسارت مواجه بودیم؛ لذا موفقیت در مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد در سطح کشور، امروزه به عنوان سند افتخار نظام و این نهاد انقلابی شناخته می‌شود.

طبیب لقمانی، هدف از بازدید میدانی از پروژه‌های شهرستان لارستان را بررسی دقیق پیشرفت فیزیکی و کیفی طرح‌های مسکن محرومان و نهضت ملی دانست و افزود: تأمین مسکن ایمن، استاندارد و متناسب با معیشت خانواده‌های کم‌درآمد در اولویت است. اجرای طرح‌های هادی، صدور اسناد مالکیت و تثبیت مالکیت در روستاها و شهرهای کوچک، زنجیره‌ای از خدمات است که هدف نهایی آن ارتقای سطح رفاه و ایجاد بستر توسعه پایدار روستایی است.

وی در پایان این بازدید و در نشست با کارکنان بنیاد مسکن شهرستان لارستان، ضمن بررسی عملکرد این اداره در بخش‌های مختلف، بر ضرورت نظارت مستمر و تسریع در روند واگذاری اراضی و اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و یادآور شد: بنیاد مسکن همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به اقشار محروم قرار دارد و این مسیر با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.