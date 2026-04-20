آزادی ۸ بانوی زندانی با بدهی ۸۱۰ میلیون تومانی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، جواد شفیعی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت معصومه (س)، گفت: به مناسبت دهه کرامت، ۸ نفر از مادران و بانوان زندانی جرایم مالی غیرعمد در استان با پرداخت ۸۱۰ میلیون تومان بدهی مالی که به همت مرکز امور بانوان بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، پیگیری خادمیاران گیلان و کانون تخصصی حقوقی و صلح و سازش استان تامین شد، به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی از اجرای برنامه‌های حمایتی، اجتماعی، فرهنگی و زیارتی کانون خدمت رضوی در دهه کرامت، در شهرستان‌های مختلف گیلان خبر داد و افزود: تجلیل از ۸۸ نفر از مادرانی که طی یک سال اخیر صاحب فرزند سوم و بیشتر شده‌اند، قدردانی از همیاران رضوی که سال گذشته با همکاری آن ها، بیش از ۴۰۰ زائر اولی از گیلان به مشهد مقدس اعزام شدند.

اجرای پویش «قرار مقاومت» و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگزاری کاروان‌های سلامت، طرح‌های «نذر شفا» و «نذر خون» و همچنین خدمات مشاوره روان‌شناسی در ۸ شهرستان از دیگر اقدامات این کانون در دهه کرامت است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی گیلان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی کانون‌های رضوی در این ایام، گفت: برگزاری شب شعر «رواق دعبل»، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی و برگزاری ۸ جلسه تبیینی با محوریت مبارزه خستگی‌ناپذیر از جمله برنامه‌ای فرهنگی است که اجرا خواهد شد.

جواد شفیعی همچنین از برگزاری جشن‌های شب ولادت امام رضا (ع)، فعالیت در ۸۸ کانون محله‌ای در مساجد استان، توزیع ۳۸ هزار بسته متبرک رضوی، پشتیبانی از کاروان‌های «زیر سایه خورشید»، برپایی ۴ چایخانه رضوی در شهرستان‌های تالش، فومن، لنگرود و آستانه اشرفیه و راه‌اندازی ۴ موکب در املش، لاهیجان، رضوانشهر و رشت در دهه کرامت خبر داد.

وی گفت: برگزاری اجتماع نوجوانان رضوی و اجرای برنامه‌های ورزشی عمومی در صومعه‌سرا و دیگر شهرستان‌ها بخش دیگری از فعالیت‌های کانون‌های تخصصی و عمومی خدمت رضوی گیلان در دهه کرامت سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام/