به گزارش ایلنا از رشت، در راستای تحقق شعار سال و با هدف مانع‌زدایی از مسیر تولیدات کشاورزی، استاندار گیلان با حضور در شهرک گلخانه‌ای کیشستان صومعه سرا، از یک واحد بزرگ تولیدی در حوزه کشت گلخانه‌ای بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی این مجموعه قرار گرفت.

هادی حق شناس در جریان این بازدید، توسعه کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای را یکی از اولویت‌های راهبردی استان برای ارتقای امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک برشمرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذارانی که در حوزه کشاورزی نوین گام برمی‌دارند، وظیفه قطعی دستگاه‌های اجرایی است و هیچ مدیری نباید با نگاه بروکراسی، مانع توسعه این فعالیت‌های ارزشمند شود.

هادی حق‌شناس پس از بررسی مشکلات مدیران این واحد تولیدی، بلافاصله دستورات لازم را برای رفع مشکلات زیرساختی این مجموعه صادر کرد.

وی با تأکید بر لزوم پایداری انرژی در بخش تولید، به مدیران حوزه‌های ذیربط مأموریت داد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به حل چالش‌های مربوط به تأمین آب، شبکه گازرسانی و تقویت زیرساخت‌های برق این واحد گلخانه‌ای اقدام کنند.

استاندار گیلان با اشاره به نقش مهم این واحد‌ها در اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان بومی منطقه، خاطرنشان کرد: پذیرفتنی نیست که یک واحد تولیدی با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه، معطل خدمات اولیه زیربنایی بماند؛ لذا معاونت اقتصادی استانداری موظف است تا حصول نتیجه نهایی، روند اجرای دستورات صادره برای رفع بن‌بست‌های این واحد گلخانه‌ای را به صورت مستمر پایش نماید.

