۷۷ آسیب به شبکه برق آذربایجان غربی در جنگ‌ رمضان/ثبت ۴۷ آسیب در ارومیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر کیامهر، در تشریح جزئیات اقدامات و تلاش‌هاش جهادگران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: از ابتدای دوران دفاع مقدس سوم تعداد حمله و آسیب به شبکه برق آذربایجان غربی توسط دشمنان ملت ایران، به تعداد ۷۷ مورد ثبت شد که از نظر تعداد حملات و آسیب به شبکه برق، آذربایجان غربی رتبه هفتم را دارد.

وی افزود: از این تعداد عمده حملات مربوط به مرکز استان با تعداد ۴۸ مورد بوده است.

کیامهر گفت: میزان آسیب دشمنان به زیرساخت‌های برق مراکز غیرنظامی در آذربایجان غربی از نظر ریالی نیز مبلغ ۷۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که با تلاش همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و همراهی استانداری و سایر دستگاه‌های مربوطه تمامی خسارت‌های وارده اصلاح و شبکه به صورت پایدار به ارائه خدمات مشغول است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به سوء سابقه دشمنان ملت ایران در عدم رعایت هیچ قانون بین‌المللی و امکان آسیب به زیرساخت‌های تولید برق، با همکاری استانداری آذربایجان غربی ژنراتورهای تمامی سازمان‌ها و صنایع تعمیر و به آماده به کار ساماندهی شدند.

کیامهر تصریح کرد: مردم شریف آذربایجان غربی مطمئن باشند به منظور حفظ آمادگی و تامین حداکثری نیازهای خانگی و صنعتی استان سناریوهای مختلف بازیابی شبکه آماده و تمرین شده‌اند.

وی اضافه کرد: تامین برق مناطق حساس مراکز نظامی و مرزی که در این ایام نیاز به تامین برق داشتند با هماهنگی معاونت‌های عمرانی و امنیتی استانداری به طور کامل تکمیل شده و از تامین پایدار آن‌ها نیز اطمینان حاصل شده است.

