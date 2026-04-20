اجرای عملیات خط کشی رنگ زرد در محور کرج_کندوان

به گزارش ایلنا از البرز، محمد علیپور رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گچسر از اجرای عملیات ایمن سازی و خط کشی محور کرج_کندوان خبر داد و اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی کاربران جاده ای عملیات خط کشی رنگ زرد به طول ١٠ کیلومتر حد فاصل دهانه جنوبی تونل کندوان تا شهرستانک به همکاری اداره ایمنی راه انجام شد.

وی گفت: تا کنون بیش از ٢٠ کیلومتر از محور کرج_کندوان در استان البرز خط کشی اجرا شده است.

