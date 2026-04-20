بخشی از محور نجم آباد اشتهارد به سیستم روشنایی مجهز شد

به گزارش ایلنا از البرز، امین حسینی رئیس اداره ایمنی راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز اظهار کرد: تاکنون اجرای عملیات نصب روشنایی محور نجم آباد، اشتهارد به طول ۲ کیلومتر به پایان رسیده است که به زودی باهماهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان روشنایی‌های اجرا شده آماده بهره‌برداری خواهد بود .

حسینی با اشاره به اینکه طول کل پروژه ١٠ کیلومتر است، افزود: برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر ٢۴میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی گفت: این پروژه از مطالبات مردم منطقه بوده که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با هدف افزایش ارتقای ایمنی کاربران جاده ای انجام خواهد شد.

