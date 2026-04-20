یک مسئول راهداری البرز:
بخشی از محور نجم آباد اشتهارد به سیستم روشنایی مجهز شد
رئیس اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز از تجهیز بخشی از محور نجم آباد اشتهارد به سیستم روشنایی خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، امین حسینی رئیس اداره ایمنی راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز اظهار کرد: تاکنون اجرای عملیات نصب روشنایی محور نجم آباد، اشتهارد به طول ۲ کیلومتر به پایان رسیده است که به زودی باهماهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان روشناییهای اجرا شده آماده بهرهبرداری خواهد بود .
حسینی با اشاره به اینکه طول کل پروژه ١٠ کیلومتر است، افزود: برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر ٢۴میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی گفت: این پروژه از مطالبات مردم منطقه بوده که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز با هدف افزایش ارتقای ایمنی کاربران جاده ای انجام خواهد شد.