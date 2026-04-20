به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به محکومیت مدیرعامل متخلف یک شرکت بسته بندی گوشت در استان، اظهار کرد: پرونده قاچاق 10 تن گوشت تولید داخل به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها به ارزش 22 میلیارد و 530 میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و 632 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، در بازدید و بررسی از سردخانه یک شرکت بسته بندی گوشت، این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

