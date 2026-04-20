محکومیت 6 میلیاردی مدیرعامل متخلف یک شرکت بسته‌بندی گوشت در کرج

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت 6 میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت در کرج به دلیل ثبت نبودن 10 تن گوشت تولید داخل در سامانه جامع انبارها خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به محکومیت مدیرعامل متخلف یک شرکت بسته بندی گوشت در استان، اظهار کرد: پرونده قاچاق 10 تن گوشت تولید داخل به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها به ارزش 22 میلیارد و 530 میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و 632 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، در بازدید و بررسی از سردخانه یک شرکت بسته بندی گوشت، این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

