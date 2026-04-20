معاون رییس جمهور:
تشکل های محیط زیست حلقه اتصال مردم به محیط زیست هستند
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه، برای گذر از مشکلات عدیده زیستمحیطی نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه هستیم گفت: تشکلهای مردمنهاد، حلقه اتصال مردم به محیط زیست هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری در جمع فعالان زیستمحیطی و تشکلهای مردمنهاد در آذربایجانغربی اظهار کرد: وجود تشکل های فعال محیط زیستی در استان فرصتی مغتنم برای گذر از مشکلات محیط زیست در کشور است.
معاون رییس جمهور گفت: چالش دریاچه ارومیه سالهاست که به عنوان اصلیترین مسئله محیط زیستی کشور در سطح ملی مطرح است و حل آن نیازمند یک عزم همگانی است.
وی افزود: دریاچه ارومیه امسال به مدد. بارش ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی نباید به این وضعیت دلخوش بود.
انصاری به اجرای برنامه های مدون شده برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت:تاکنون بیشتر اقدامات تخیا سخت افزاری بود که باید در حوزه نرم افزاری و آموزش و ارتقای فرهنگ مصرف آب بیشتر تلاش شود.
رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور اظهار کرد: کشاورزان و تمامی بخشها باید به این باور برسند که تداوم حیات دریاچه ارومیه، تضمینکننده کیفیت محیط زیست و امنیت غذایی کل منطقه است.