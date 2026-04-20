تالاب های آذربایجان غربی احیا شد/شناسایی ۷۰ زیستگاه آبی در استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری، با اشاره به وضعیت زیستگاه‌های آبی استان گفت: در آذربایجان‌غربی بیش از ۷۰ زیستگاه آبی شناسایی شده که ۳۰ مورد از آن‌ها مربوط به زیست‌بندها و ۴۰ مورد شامل تالاب‌های دائمی و فصلی است، از این میان، ۱۴ تالاب ماهیت دائمی دارند.

وی افزود:بخش قابل‌توجهی از تالاب‌های استان در سال گذشته به دلیل کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی، به طور کامل خشک شده بودند و این امر خطرات جدی برای تنوع زیستی و پرندگان مهاجر ایجاد کرده بود.

جباری با اشاره به بهبود شرایط اقلیمی در سال جاری ادامه داد:افزایش بارش‌ها باعث شد اغلب تالاب‌های استان دوباره آبگیری و احیا شوند و حتی برخی از آن‌ها در مقاطعی سرریز نیز داشته‌اند.

وی تأکید کرد که روند آبگیری در چند تالاب همچنان ادامه دارد و این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت اکولوژیک منطقه و بازگشت بخشی از گونه‌های حیات وحش کمک کند.

