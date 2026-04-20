رئیس ستاد انتخابات فارس تاکید کرد:
لزوم هوشیاری فرمانداران در صیانت از انضباط اجتماعی و معیشت مردم
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر اینکه صدای اختلاف از موشک دشمن مخربتر است، گفت: امروز قدرت نرم جمهوری اسلامی ریشه در ایمان، اتحاد و موقعیت استراتژیک کشور دارد و فرمانداران به عنوان فرماندهان عرصه اجرایی، موظف به حفظ انسجام و آرامش جامعه در میانه نبرد تحمیلی هستند.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی در نشست فرمانداران استان فارس که به صورت وبیناری و با دستور کار مدیریت شهرستانها در ایام جنگ و پسا جنگ و همچنین روند اجرایی انتخابات برگزار شد به تبیین ابعاد جنگ تحمیلی اخیر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و اظهار داشت: اگرچه تهاجم دشمن آسیبهایی را در حوزههای مختلف به همراه داشته، اما ذات نبرد بر پایداری استوار است و دشمن در دستیابی به اهداف نهایی خود همچون ساقط نمودن نظام ، تسلط بر ظرفیتهای هسته ای با شکستی راهبردی مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه شاخصهای انسانی همچون وحدت و انسجام ملی ، موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز ، ایمان و اعتقادات دینی ابزارهای قدرت در کنار نیروهای مسلح کشورند که از قدرت هسته ای قوی تر عمل می کنند ، تصریح کرد: تا زمانی که به اتحاد و اعتقاد ما خدشهای وارد نشود، آسیب جدی نخواهیم دید و ساختار دفاعی کشور با وجود از دست دادن فرماندهان بزرگ، همچنان استوار و مستحکم خواهد بود
رئیس ستاد انتخابات استان فارس با یادآوری حماسهآفرینیهای دوران جنگ ۸ ساله، بر لزوم واقعگرایی در مدیریت بحران تاکید کرد و از فرمانداران خواست تا با تقویت ارتباط مستمر با مردم، اجازه ندهند هیچ روزنهای برای ایجاد انشقاق در جامعه ایجاد شود؛ چرا که راهبرد دشمن در شرایط کنونی، ایجاد جنگ روانی و ضربه زدن به صفوف متحد ملت است.
حسنی با تمجید از پشتیبانی مطلوب دولت و آرامش حاکم بر شهرها و روستاها علیرغم قرار داشتن در خط مقدم نبرد، خاطرنشان کرد: هماهنگی بینظیر در سطوح مدیریتی استان و عملکرد شورای تأمین، باعث شده تا هیچگونه کمبودی در حوزههای زیربنایی و معیشتی احساس نشود و این الگوی همدلی باید در تمامی شهرستانها نیز با جدیت دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات عملیاتی در حوزههای انتخاباتی و اداری اشاره کرد و ضمن اعلام آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (بهصورت نیمهالکترونیکی)، بر ضرورت رصد دقیق نارضایتیهای اجتماعی، نظارت بر بازار و مدیریت مسائل کارگری در دوران جنگ تاکید کرد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرگونه کمکاری مدیران را در شرایط کنونی غیرقابل قبول دانست و از فرمانداران خواست تا با تداوم بازرسیها ، تقویت پدافند غیرعامل و تعامل سازنده با نخبگان، تشکلهای اجتماعی و سیاسی ، ائمه جمعه معتمدین و متنفذین شهرستانی و همه اقشار اجتماعی وسرکشی به خانواده معظم شهدا، جنگ تحمیلی اخیر فضای خدمترسانی را زنده نگه دارند.
وی همچنین بر صیانت از منابع کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد که مدیریت هوشمندانه بازار و اشتغال، اولویت اصلی در پایان دادن به هجمههای اقتصادی دشمن خواهد بود.
نشست ستاد انتخابات استان با حضور اعضای این ستاد و فرمانداران سراسر استان(به صورت وبیناری) برگزار شد و به بررسی چالشهای برگزاری انتخابات پیش رو و تعویق زمان آن مطابق برنامه زمانبندی وزارت کشور و همچنین مدیریت شهرستانها در وضعیت کنونی اختصاص داشت.