امدادرسانی هلالاحمر به ۳ مصدوم آتشسوزی گنبد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان از امدادرسانی سریع تیمهای عملیاتی به حادثه آتشسوزی در شهرک صنعتی گنبدکاووس خبر داد و گفت: ۳ مصدوم این حادثه بهصورت سرپایی مداوا شدند.
به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمیگفت: ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ وقوع آتشسوزی در شرکت بانیا (تولید یونولیت) واقع در کیلومتر پنج محور گنبدکاووس به اینچهبرون، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شدشد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله ۶ تیم عملیاتی شامل ۱۹ امدادگر و نجاتگر با بهرهگیری از ۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی نجات، یک دستگاه کمکدار سبک و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: نجاتگران هلالاحمر در کنار نیروهای آتشنشانی، اورژانس، مدیریت بحران، انتظامی و سپاه، اقدامات لازم از جمله مداوای سرپایی ۳ مصدوم (اکسیژنتراپی)، توزیع ۶۰۰ عدد ماسک، توزیع اقلام اهدایی خیرین شامل ۲۷۰ بطری آب معدنی و ۲۵۰ عدد آبمیوه و همچنین کمک به ایمنسازی صحنه حادثه را انجام دادند. عملیات امدادی همچنان ادامه دارد.