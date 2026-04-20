خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
امدادرسانی هلال‌احمر به ۳ مصدوم آتش‌سوزی گنبد

کد خبر : 1775677
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از امدادرسانی سریع تیم‌های عملیاتی به حادثه آتش‌سوزی در شهرک صنعتی گنبدکاووس خبر داد و گفت: ۳ مصدوم این حادثه به‌صورت سرپایی مداوا شدند.

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ وقوع آتش‌سوزی در شرکت بانیا (تولید یونولیت) واقع در کیلومتر پنج محور گنبدکاووس به اینچه‌برون، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شدشد. 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله ۶ تیم عملیاتی شامل ۱۹ امدادگر و نجات‌گر با بهره‌گیری از ۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی نجات، یک دستگاه کمک‌دار سبک و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند. 

وی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر در کنار نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس، مدیریت بحران، انتظامی و سپاه، اقدامات لازم از جمله مداوای سرپایی ۳ مصدوم (اکسیژن‌تراپی)، توزیع ۶۰۰ عدد ماسک، توزیع اقلام اهدایی خیرین شامل ۲۷۰ بطری آب معدنی و ۲۵۰ عدد آبمیوه و همچنین کمک به ایمن‌سازی صحنه حادثه را انجام دادند. عملیات امدادی همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
