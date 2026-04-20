به گزارش ایلنا از گلستان، سلیمان هاشم گفت: با گذشت ۲۰ ساعت از آغاز آتش سوزی با کمک آتش نشانان شهرهای شرق استان و مرکز استان آتش سوزی کارخانه یونولیت‌سازی شهرک صنعتی مهار کامل شد و تلاش آتش نشانان برای خاموشی آتش ادامه دارد.

وی افزود: با حضور دستگاه‌های مرتبط عضو ستاد بحران استان علت وقوع حادثه همچنان در حال بررسی است و خسارت آتش سوزی به زودی برآورد واعلام خواهد شد.

وی گفت: استاندار گلستان هم در تماس تلفنی با تولید کننده این واحد تولیدی برای حمایت از سرمایه گذار قول مساعد داد.

انتهای پیام/