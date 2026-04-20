مهار کامل آتش سوزی کارخانه یونولیت‌سازی گنبد کاووس
فرماندار گنبد کاووس با گذشت ۲۰ ساعت از آغاز آتش سوزی از مهار کامل آتش سوزی کارخانه یونولیت‌سازی شهرک صنعتی خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان،  سلیمان هاشم گفت: با گذشت ۲۰ ساعت از آغاز آتش سوزی با کمک آتش نشانان شهرهای شرق استان و مرکز استان آتش سوزی کارخانه یونولیت‌سازی شهرک صنعتی مهار کامل شد و تلاش آتش نشانان برای خاموشی آتش ادامه دارد. 

وی افزود: با حضور دستگاه‌های مرتبط عضو ستاد بحران استان علت وقوع حادثه همچنان در حال بررسی است  و خسارت آتش سوزی  به زودی برآورد واعلام خواهد شد. 

وی گفت: استاندار گلستان هم در تماس تلفنی با تولید کننده این واحد تولیدی برای حمایت از سرمایه گذار قول مساعد داد.

 

