توقیف محموله سلاح در لرستان

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان امروز دوشنبه، مأموران جان برکف انتظامی استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان رومشکان، در پی اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق، از ورود یک محموله سلاح از استان‌های غربی کشور مطلع شدند.

با اقدامات هوشمندانه و کنترل نامحسوس محورهای ورودی، خودروی حامل محموله شناسایی و طی عملیاتی رعدآسا زیر ضربه قرار و متوقف شد. در بازرسی از خودرو ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۲۲ خشاب کشف شد.

همچنین یک قاچاقچی سابقه‌دار سلاح در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس استان با تأکید بر هوشیاری کامل مأموران اعلام کرد: برخورد قاطع، مقتدرانه و بی‌وقفه با مخلان امنیت و قاچاقچیان سلاح ادامه دارد.

انتهای پیام/