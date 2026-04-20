به گزارش ایلنا، رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز، در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این سازمان گفت: این کمیته با شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط‌کار، ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان، نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی و همچنین پیگیری و بررسی حوادث و بیماری‌های ناشی‌ازکار در جهت ایجاد محیطی امن و سالم برای کارکنان تلاش می‌نماید و توجه به این حوزه ضروری است.

رضا جاویدی با بیان اینکه در بخش پیشگیری، نظارت، ایمن‌سازی و آموزش، اقدامات قابل‌قبولی توسط واحد ایمنی و بهداشت محیط سازمان مدیریت آرامستان‌ها صورت گرفته است، افزود: برگزاری جلسات مستمر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری و اجرای مصوبات آن از جمله دلایل تحقق اهداف در این حوزه بوده است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز همچنین بر لزوم رعایت استانداردها و استمرار به‌کارگیری آنها تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت آرامستان‌ها در بخش عملکردی و شاخصه‌های ارزیابی عملکرد رشد چشمگیری داشته است و حفظ این جایگاه و ارتقای آن باید همواره مدنظر قرار گیرد.

جاویدی با تأکید بر استانداردسازی در حوزه سلامت، محیط‌زیست و ایمنی بیان کرد: در راستای حفظ سلامت کارکنان، مراجعین و نیروهای پیمانکاران، افزایش ایمنی و رعایت مسائل محیط‌زیست، بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته که به‌صورت ماهانه در سال ۱۴۰۴ انجام شد و طبق شاخص‌های تعیین‌شده، سازمان مدیریت آرامستان‌ها در زمره سازمان‌های برتر معرفی شد. تلاش صورت‌گرفته برای کسب امتیاز ارزیابی عملکرد طی یک‌سال گذشته قابل توجه بوده و این موضوع نشان از برنامه‌محور بودن سازمان مبتنی بر مأموریت‌های قانونی و سازمانی دارد.

مسئول امور ایمنی و بهداشت کارکنان اداره کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز، از استانداردسازی و اصلاح فرآیندها در معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز خبرداد و گفت: طی بازدیدهای مستمر و ارزیابی‌های دوره‌ای در سطح دوایر شهرداری شیراز، عملکرد سازمان مدیریت آرامستان‌ها بسیار خوب اعلام شد.

روزبه ابراهیمی،افزود: اقداماتی همچون پیگیری جهت اصلاح فرآیندهای مرتبط، ارتقای ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست و توجه به نظام ارزیابی عملکرد و رفع نواقص، مرهون تلاش مدیران و کارکنان این سازمان است و خواستار تداوم این روند شد.

شایان ذکر است در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر از سوی شهردار کلان‌شهر شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری شیراز، از زحمات و پیگیری‌های مستمر فرشته سهیلی، کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز تقدیر به‌عمل آمد.

