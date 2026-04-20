سیم بانان، قهرمان خاموش صنعت برق هستند

به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی در آیین تجلیل از سیم بانان و دکل بانان که همزمان با سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد، اظهار داشت: کمترین میزان خاموشی شبکه با تلاش سیم بانان محقق شد.

وی حضور در جمع سیم بانان شرکت توزیع نیروی برق شیراز را مایه مسرت دانست و بیان داشت: تعداد 510 سیم بان در مجموعه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در حال ارایه خدمات شبانه روزی به مشترکین هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: سیم بانان به صورت شبانه روزی در حال رفع عیوب و ارتقا شبکه هستند و از محورهای اصلی پایداری شبکه محسوب می شوند.

خسروی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ رمضان، تمامی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز به صورت جهادی و داوطلبانه پای کار بودند و در نتیجه تلاش های این مجموعه بود که با کمترین قطعی برق مواجه شدیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقامی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند، اظهار داشت: مجاهدان کشور با تمام توان در خدمت ملت بزرگ ایران هستند و تعدادی از توانمندترین نیروی های صنعت برق در حین انجام وظیفه به فیض شهادت نائل آمدند.

وی با قدردانی از تلاش ها و جانفشانی همیشگی کارکنان صنعت برق گفت: سیم بانان نقش ارزنده ای در رفاه مشترکین ایفا می کنند و به همت تلاش های آنان بود که در جنگ رمضان شاهد ایجاد خللی در خدمت رسانی به هموطنان نبودیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از اتخاذ تدابیر راهبردی به منظور حمایت از معیشت کارکنان به ویژه نیروهای عملیاتی خبر داد و افزود: راهکارهایی به منظور حمایت از سیم بانان اندیشیده شده که در سال جاری محقق خواهد شد.

براساس این گزارش شایان ذکر است آیین تجلیل از سیم بانان و دکل بانان به همت شرکت توزیع نیروی برق شیراز همزمان با سراسر کشور با نکوداشت یاد شهید سعید جلالی و شهید محمد باقر محمدی از کارکنان سختکوش صنعت برق کشور برگزار شد.

