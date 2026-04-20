سراب نیلوفر پرآب شد/سایت قایقرانی مجموعه دوباره فعال شد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سید محمدامین حسینی در جمع خبرنگاران، با اشاره به شرایط نامساعدی که سراب نیلوفر طی سال گذشته پشت سر گذاشت، اظهارکرد: متاسفانه از تابستان سال گذشته و بدنبال کاهش نزولات آسمانی، سراب نیلوفر دچار خشکسالی شد و این وضعیت تا زمستان سال گذشته هم ادامه داشت.

وی افزود: با وجود بارش‌هایی که زمستان سال گذشته داشتیم، سراب نیلوفر بازهم پُرآب نشد که این شرایط روی آمار گردشگران این مجموعه تاثیر گذاشته بود، اما بدنبال بارش‌های خوب بهاری، این پهنه آبی کوچک دوباره پرآب شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری کرمانشاه با بیان اینکه حال سراب نیلوفر خوب است، تصریح کرد: با توجه به بهبود شرایط سراب نیلوفر، خوشبختانه گردشگران دوباره به این مجموعه گردشگری روی آورده‌اند و طی یک ماه گذشته استقبال خوبی از آن داشته‌اند.

وی اضافه کرد: سایت قایقرانی مجموعه نیز که به دلیل خشکسالی سراب تعطیل شده بود، دوباره فعال شده و گردشگران از آن استفاده می‌کنند.

حسینی با بیان اینکه وضعیت فضای سبز مجموعه نیز بهبود پیدا کرده، عنوان کرد: خدمات تفریحی در مجموعه همانند سابق ارائه می‌شود.

وی در خصوص اجرای پروژه‌های عمرانی در این مجموعه نیز گفت: متاسفانه به دلیل اعتبارات اندکی که به مجموعه تخصیص پیدا کرده، امکان اینکه بتوانیم پروژه‌های عمرانی مهمی را در آن اجرا کنیم وجود ندارد، اما کماکان از حضور سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله نزدیک سراب نیلوفر به شهر کرمانشاه و جذابیت‌های این مجموعه تفریحی و توریستی، به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که برای احیاء روحیه خود و فرزندانشان ساعاتی از هفته را از مجاورت با سراب نیلوفر لذت ببرند.

