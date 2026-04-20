به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، مرتضی نکوگو در آیین آغاز این طرح که با حضور مسئولان محلی، مدیران مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و دریادار حسین آزاد برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان لامرد با مساحتی قریب به 390 هزار هکتار ، 120 هزار هکتار آن بیابانی است که یکی از شهرستانهای استان فارس بوده که عرصه بیابانی زیادی دارد و فرسایش خاک در لامرد بسیار زیاد می باشد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری و طرحهای مقابله با بیابان زایی در لامرد افزود: درختکاری و توسعه فضای سبز علاوه بر اینکه باعث تثبیت خاک و شن‌های روان می‌گردد نیز کاهش آلایندگی و مقابله با گرد و غبار را در پی دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لامرد خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته تاکنون منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لامرد طرحهای زیادی در سطح شهرستان تحت عنوان بیابان زدایی، نهال کاری و مدیریت هرزآب(هلالی آبگیر) شامل طرح‌هایی نظیر 100 هکتار ( مهرک اهل ) ، 75 هکتار در کدیون و پسبند، 110 هکتار در روگیر حسنی، 200 هکتار در جنوب اشکنان تحت عنوان نهال کاری بیابان و قریب به 2000 هکتار در قالب طرحهای مدیریت هرز آب (هلالی آبگیر) در سطح شهرستان اجرا نموده است.

وی گفت: منطقه کُهک سبخی به عنوان موقعیت ۵٠ هکتار از طرح درختکاری و بیابان‌زدایی در نظر گرفته شد و باتوجه به نقشه‌های مطالعاتی نیز این موقعیت یکی از مکان‌های گرد و غبار بوده که امروز به یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان شهرستان لامرد ، عملیات کاشت ۵هزار درخت کهور جهت جلوگیری از فرسایش خاک اجرا می‌شود.

به گفته نکوگو؛ طرح بیابان‌زدایی در منطقه کهک سبخی از جمله طرح‌هایی است که با مشارکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) انجام می‌شود و امیدواریم با مشارکت سایر صنایع و معادن منطقه شاهد گسترش فضای سبز و کاهش سطح بیابان‌ها باشیم.

در ادامه «علی علیزاده» فرماندار لامرد، اجرای این طرح‌ها را در توسعه‌ی فضای سبز و کاهش پدیده‌های گرد و غبار موثر دانست و این اقدام را در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان به کاشت و گسترش درختکاری دانست.

وی گفت: اجرای اینگونه طرح‌ها علاوه بر مزیت‌هایی که برای کاهش آلودگی و رفع بیابان‌زدایی دارد، مانع از تصرف زمین‌ها توسط سودجویان و مردم می‌شود و از طرفی خیلی از مردم شاید توانایی خرید باغ نداشته باشند و این مکان‌ها در آینده به عنوان تفرجگاه و موقعیت مناسبی برای تفریح آنان خواهد بود.

