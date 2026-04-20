به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به طرح های توسعه منابع آبی در استان گفت: پنج طرح ملی شامل احداث ساختمان سد شهید لشگری نهب و سد بالاخانلو، انتقال آب از سد طالقان، آبرسانی از سد بالاخانلو و شبکه آبیاری و زهکشی نهب توسط این شرکت در حال اجراست.

وی با اشاره به اعتبارات طرح های عمرانی گفت: اعتبارات طرح های توسعه منابع آبی استان براساس پیوست قانون 1120 میلیارد تومان بود در حالیکه با پیگیری های بعمل آمده توسط شخص استاندار، همکاران این شرکت و مسئولین استانی شاهد رشد 157 درصدی اعتبارات بودیم، بطوریکه میزان تخصیص به 1760 میلیارد تومان رسید.

ستوده با اشاره به سد بالاخانلو، تصریح کرد: این سد در حال حاضر حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله آبگیری است و در حال حاضر نیز نزدیک به یک میلیون متر مکعب آب در پشت سد ذخیره شده است.

وی افزود: تخصیص اعتبارات به این طرح در سال گذشته 330 میلیارد تومان بوده که سبب تسریع در روند اجرایی آن شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: شبکه آبیاری و زهکشی نهب نیز با تزریق 110 میلیارد تومان در سال گذشته در حال حاضر حدود 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در تلاش هستیم تا بتوانیم با تسریع در روند اجرایی و افزایش جبهه هابی کاری هر چه سریعتر این طرح را نیز تکمیل و آماده بهره‌برداری‌ برسانیم.

انتهای پیام/