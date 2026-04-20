مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین خبر داد؛
رشد ۱۵۷ درصدی اعتبارات طرحهای آبی قزوین
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قزوین از رشد بیش از ۱۵۰ درصدی اعتبارات اجرای طرحهای توسعه منابع آبی این استان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به طرح های توسعه منابع آبی در استان گفت: پنج طرح ملی شامل احداث ساختمان سد شهید لشگری نهب و سد بالاخانلو، انتقال آب از سد طالقان، آبرسانی از سد بالاخانلو و شبکه آبیاری و زهکشی نهب توسط این شرکت در حال اجراست.
وی با اشاره به اعتبارات طرح های عمرانی گفت: اعتبارات طرح های توسعه منابع آبی استان براساس پیوست قانون 1120 میلیارد تومان بود در حالیکه با پیگیری های بعمل آمده توسط شخص استاندار، همکاران این شرکت و مسئولین استانی شاهد رشد 157 درصدی اعتبارات بودیم، بطوریکه میزان تخصیص به 1760 میلیارد تومان رسید.
ستوده با اشاره به سد بالاخانلو، تصریح کرد: این سد در حال حاضر حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله آبگیری است و در حال حاضر نیز نزدیک به یک میلیون متر مکعب آب در پشت سد ذخیره شده است.
وی افزود: تخصیص اعتبارات به این طرح در سال گذشته 330 میلیارد تومان بوده که سبب تسریع در روند اجرایی آن شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: شبکه آبیاری و زهکشی نهب نیز با تزریق 110 میلیارد تومان در سال گذشته در حال حاضر حدود 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در تلاش هستیم تا بتوانیم با تسریع در روند اجرایی و افزایش جبهه هابی کاری هر چه سریعتر این طرح را نیز تکمیل و آماده بهرهبرداری برسانیم.