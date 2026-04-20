به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی در کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر کرج که با تمرکز بر پروژه کنارگذر شمالی به عنوان یکی از شاهراه‌های حیاتی شهر برگزار شد، اظهار کرد: این پل که قرار بود نقش حیاتی ارتباطی بین‌شهری را ایفا کند، امروز نه صرفاً به عنوان یک سازه بی‌نظیر، بلکه به عنوان یک زیرساخت استراتژیک و با نگاهی مهندسی دقیق ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این پل همچنان پتانسیل بالایی برای خدمت‌رسانی دارد، اما نیازمند آغاز فرآیند بازسازی، پایش مداوم و اجرای به‌موقع اقدامات نگهداری است.

رحیمی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تضمین ایمنی تردد شهروندان و حفظ سرمایه‌های عمرانی شهر در برابر خطرات احتمالی است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گام‌های عملی و مشخصی در کوتاه‌مدت برای بازسازی و تقویت این زیرساخت حیاتی برداشته شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران، پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع مالی و اجرایی این پروژه در دستور کار فوری خود قرار داده است.

در این جلسه، تعهد دوساله وزارت راه برای تأمین مالی بخشی از پروژه که همچنان معوق مانده بود و منجربه تاخیر افتتاح پروژه شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم پیگیری و انجام فوری این تعهد توسط وزارت‌خانه تأکید شد.

انتهای پیام/