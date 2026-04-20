عبیدی
در کمیسیون عمرانی شورای شهر کرج مطرح شد؛

لزوم رفع موانع دو ساله تعهدات مالی وزارت راه در پروژه پل‌B1

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج، در ارتباط با وضعیت فنی پل B1 با اشاره به اینکه تعهد دوساله وزارت راه برای تأمین مالی بخشی از پروژه که همچنان معوق مانده بود و منجربه تاخیر افتتاح پروژه شد، گفت: پیگیری‌های لازم برای رفع موانع مالی و اجرایی این پروژه در دستور کار فوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی در کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر کرج که با تمرکز بر پروژه کنارگذر شمالی به عنوان یکی از شاهراه‌های حیاتی شهر برگزار شد، اظهار کرد: این پل که قرار بود نقش حیاتی ارتباطی بین‌شهری را ایفا کند، امروز نه صرفاً به عنوان یک سازه بی‌نظیر، بلکه به عنوان یک زیرساخت استراتژیک و با نگاهی مهندسی دقیق ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این پل همچنان پتانسیل بالایی برای خدمت‌رسانی دارد، اما نیازمند آغاز فرآیند بازسازی، پایش مداوم و اجرای به‌موقع اقدامات نگهداری است.

رحیمی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تضمین ایمنی تردد شهروندان و حفظ سرمایه‌های عمرانی شهر در برابر خطرات احتمالی است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گام‌های عملی و مشخصی در کوتاه‌مدت برای بازسازی و تقویت این زیرساخت حیاتی برداشته شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران، پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع مالی و اجرایی این پروژه در دستور کار فوری خود قرار داده است. 

در این جلسه، تعهد دوساله وزارت راه برای تأمین مالی بخشی از پروژه که همچنان معوق مانده بود و منجربه تاخیر افتتاح پروژه شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم پیگیری و انجام فوری این تعهد توسط وزارت‌خانه تأکید شد.

