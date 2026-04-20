تأکید مدیرعامل آبفا هرمزگان بر ارتقای تابآوری و ایمنی شبکه آب استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از اجرای اقدامات جامع برای تضمین سلامت آب شرب استان خبر داد که شامل تشدید پایش میکروبی منابع آبی در فصل بارندگی، سامانه پایش زیستی با ماهی زبرا، تجهیز آزمایشگاههای سیار و تأمین برق اضطراری برای مراکز کنترل کیفی است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزهپور با اعلام آمادگی کامل این شرکت برای تامین آب با کیفیت اظهار داشت: تمامی واحدهای بهرهبرداری و آزمایشگاهی مکلف شدهاند پایش منابع آبی اعم از چاهها و چشمهها را با حساسیت مضاعف انجام داده و در صورت بروز کمترین کدورت، اقدامات اصلاحی را بدون تأخیر آغاز کنند.
وی با اشاره به نوسازی تجهیزات نظارتی افزود: در راستای نوآوری در کنترل کیفی، «سامانه پایش زیستی با استفاده از ماهی زبرا» در قالب آکواریوم با جریان ثابت راهاندازی شده است. همچنین آزمایشگاههای سیار برای اعزام فوری به مناطق بحرانی تجهیز شده و ذخیره استراتژیک مواد گندزدا، کیتهای آزمایشگاهی و محیطهای کشت در وضعیت مطلوب قرار دارد.
مدیرعامل آبفا هرمزگان درباره پایداری عملیاتی در شرایط اضطراری تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف فرآیندهای حساس، علاوه بر استقرار دیزلژنراتور در ایستگاههای اصلی و تصفیهخانههای بندرعباس و رودان، یک دستگاه دیزل سیار نیز به مدار آزمایشگاه مرکزی افزوده شد تا برق پایدار این مراکز تضمین شود.
حمزهپور همچنین بر نظارت سختگیرانه بر شبکه توزیع تأکید کرد و گفت: شاخص کلر آزاد باقیمانده به صورت روزانه رصد میشود تا از آلودگیهای ثانویه جلوگیری شود. وی خاطرنشان کرد که بهرهبرداری از هرگونه منبع آبی جدید، منوط به اخذ مجوز قطعی از مراکز پایش و انجام آزمایشهای دقیق میکروبی است.
به گفته وی، بخشهای پشتیبانی و فنی موظف شدهاند بر اساس دستورالعملهای جدید، ایمنسازی فیزیکی آزمایشگاهها و حفاظت از پرسنل و مواد شیمیایی را به عنوان یک اولویت پدافندی در دستور کار دائمی خود قرار دهند.