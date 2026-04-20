مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان عنوان کرد:
رفع ۹۰ درصدی معضلات ناشی از جنگ در شهرستان دورود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان از رفع ۹۰ درصدی معضلات ناشی از جنگ در شهرستان دورود خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی پازوکی در بازدید بازرسان نهاد ریاست جمهوری از محل حمله موشکی آمریکایی-صهیونیستی به شهرستان دورود ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این ادارهکل در سطح استان و این شهرستان در خلال جنگ تحمیلی سوم، با تمجید از عملکرد فرمانداری و دوایر دولتی شهرستان دورود در خصوص رسیدگی به موقع به حادثه تروریستی دورود، اظهار داشت: به همت تلاشهای فرماندار این شهرستان، در مدت زمان کوتاهی به بیش از نود درصد معضلات ناشی از جنگ اعم از پرداختهای ودیعه مسکن، تعمیرات جزئی منازل و پرداخت خسارتها به نحو احسن رسیدگی شدهاست.
وی با اشاره به دو حمله تروریستی صورت گرفته در شهرستان دورود، از تخریب کامل ۲۴ واحد در این حملات خبر داد و اظهار داشت: تا کنون به ۱۹ واحد تخریب شده کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده است. وی در ادامه تعداد واحدهای آسیب دیده و نیاز به تعمیر را ۵۵ واحد عنوان کرده و اظهار داشت تا کنون ۲۷ واحد به طور کامل تعمیر شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان بیان داشت: ۳۴۵ واحد مسکونی و ۲۱ واحد تجاری نیز در حملات یاد شده دچار آسیبهای جزئی شدهاند که تا به اکنون خسارات و هزینه بازسازی ۲۷۹ واحد به سرانجام رسیده است.
وی ادامهداد: ۷۶ دستگاه خودرو نیز دچار آسیب شدهاند که ۶۵ خودرو تا کنون از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
پازوکی در خاتمه اظهاراتش، تعداد شهدای دورودی در جنگ رمضان را ۲۰ تن بر شمرده که از این میان، ۱۲ تن در حمله تروریستی به شهرستان و هشت تن در شهرهای دیگر به فیض عظیم شهادت نائل آمدهاند.
علیرضا بیرانوند فرماندار دورود نیز در خلال بازدیدهای یاد شده ضمن بر شمردن ظرفیتهای گسترده بالقوه موجود در شهرستان، خواستار نگاه ویژه مسئولین کشوری و استانی به چالشها و ظرفیتهای موجود در شهرستان دورود شد.
وی با اشاره به آمادگیهای شهرستان برای مواجهه با جنگ از قبیل برگزاری رزمایشهای مختلف، ایجاد بیمارستان صحرایی در شهرستان، تعبیهی اماکنی برای پناهگاه در شرایط اضطراری و تامین ذخائر کالاهای استراتژیک به تشریح اقدامات صورت گرفته در زمان جنگ پرداخت و اظهار داشت: تیمهای بازرسی در طول جنگ با نظارت ویژه بر بازار کوشیدند تا ضمن تهیه مایحتاج اولیه همشهریان، با سودجویان و احتکارکنندگان برخورد قانونی نمایند.
فرماندار دورود با اشاره به دو فقره حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به شهرستان، شهادت و جراحت جمعی از همشهریان اظهار داشت: هیئت نظارت بر رسیدگی به آسیبدیدگان حملات تروریستی از همان ساعات ابتدایی حادثه تشکیل شد و تلاشهای لازم جهت اسکان آسیبدیدگان و پرداخت و هزینههای تحمیل شده به خسارت دیدگان در دستور کار قرار گرفته و تا به اکنون بخش قابل ملاحظهای از هزینههای مالی به همشهریان پرداخت شده است.