همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لزوم رفع موانع اجرای طرح گاوداری هزار رأسی معمولان
استاندار لرستان بر ضرورت رفع موانع اجرای طرح گاوداری هزار رأسی معمولان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سعید شاهرخی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری صنایع شیر ایران در طرح گاوداری هزار رأسی معمولان اظهارداشت: در جریان سفر ریاست محترم جمهور مصوبات بسیار خوبی برای سراسر استان داشتیم که بلافاصله ستادی پیگیری مصوبات سفر در این راستا تشکیل شد. 

وی ادامه‌داد: این ستاد با هدف بهره‌گیری هرچه بیشتر از مصوبات این سفر تشکیل شد و باتوجه به اینکه مصوبات مهمی نیز برای شهرستان‌ها در نظرگرفته شد، این جلسه با هدف پیگیری دامداری هزار رأسی دلفان برگزار شد. 

استاندار لرستان گفت: در این راستا از سرمایه‌گذاران و مسئولین ذیربط برای جانمایی این پروژه دعوت شد تا با رفع موانع کاری، در اسرع وقت عملیات اجرایی این پروژه شروع شود. 

شاهرخی تاکید کرد: ظرف ۴۸ ساعت آینده این موانع برطرف شود و مجدداً برای زمان‌بندی شروع عملیات اجرایی طرح، کار را پیگیری می‌کنیم. 

وی ادامه‌داد: در این رابطه پیگیری‌های مجدانه دکتر کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی کاظمی در حوزه‌های کشت و صنعت، راه، ایستگاه‌های پمپاژ بخش کشاورزی و گردشگری قابل توجه است و انشالله در راستای تحقق این اهداف با همکاری ایشان و سایر مسئولین آینده خوب و روشنی برای شهرستان تحقق یابد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید