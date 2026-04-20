لزوم رفع موانع اجرای طرح گاوداری هزار رأسی معمولان

به گزارش ایلنا، سعید شاهرخی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری صنایع شیر ایران در طرح گاوداری هزار رأسی معمولان اظهارداشت: در جریان سفر ریاست محترم جمهور مصوبات بسیار خوبی برای سراسر استان داشتیم که بلافاصله ستادی پیگیری مصوبات سفر در این راستا تشکیل شد.

وی ادامه‌داد: این ستاد با هدف بهره‌گیری هرچه بیشتر از مصوبات این سفر تشکیل شد و باتوجه به اینکه مصوبات مهمی نیز برای شهرستان‌ها در نظرگرفته شد، این جلسه با هدف پیگیری دامداری هزار رأسی دلفان برگزار شد.

استاندار لرستان گفت: در این راستا از سرمایه‌گذاران و مسئولین ذیربط برای جانمایی این پروژه دعوت شد تا با رفع موانع کاری، در اسرع وقت عملیات اجرایی این پروژه شروع شود.

شاهرخی تاکید کرد: ظرف ۴۸ ساعت آینده این موانع برطرف شود و مجدداً برای زمان‌بندی شروع عملیات اجرایی طرح، کار را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه‌داد: در این رابطه پیگیری‌های مجدانه دکتر کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی کاظمی در حوزه‌های کشت و صنعت، راه، ایستگاه‌های پمپاژ بخش کشاورزی و گردشگری قابل توجه است و انشالله در راستای تحقق این اهداف با همکاری ایشان و سایر مسئولین آینده خوب و روشنی برای شهرستان تحقق یابد.

