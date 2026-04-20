معاون سیاسی استاندار قزوین:
رؤسای دانشگاهها شخصا در جلسات کمیسیون دانشجویی حضور یابند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: با توجه به اهمیت تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین گروههای نخبه جامعه، ضروری است رؤسای دانشگاهها شخصاً در جلسات کمیسیون دانشجویی حضور یابند.
به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور یکشنبه شب در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با تأکید بر نقش مهم دانشگاهها و دانشجویان در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: دانشگاهها باید از ظرفیت کمنظیر دانشجویان به عنوان نخبگان و گروههای مرجع جامعه برای افزایش سرمایه اجتماعی بهرهگیری کنند.
وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مطالبات و پرسشهای دانشجویان افزود: شایسته است دانشگاهها از صاحب نظران و تحلیلگران مسائل روز کشور دعوت کنند تا در جمعهای دانشجویی حاضر شده و به سؤالات آنان پاسخ دهند.
احمدپور همچنین بر لزوم حضور فعال رؤسا و مسئولان دانشگاهها در محیط های دانشجویی تأکید کرد و یادآورشد: حضور در خوابگاهها، سلف سرویسها و فضاهای عمومی دانشجویان به ایجاد ارتباط مؤثر و کاهش فاصله میان دانشجویان و مدیران دانشگاهی کمک میکند.
رئیس کمیسیون دانشجویی شورای تأمین استان جایگاه این کمیسیون را «حساس و اثرگذار» دانست و تصریح کرد: با توجه به اهمیت تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین گروههای نخبه جامعه، ضروری است رؤسای دانشگاهها شخصاً در جلسات کمیسیون حضور یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: هرچند برگزاری انتخابات برای مدتی به تأخیر افتاده، اما دانشگاه و دانشجو باید همواره تحلیلگر مسائل جامعه باشند و در هر شرایط در جهت افزایش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی جامعه نقشآفرینی کنند.