روابطعمومی دادگستری استان اعلام کرد:
دستگیری توزیع کننده مشروبات الکلی در استان یزد / 504 بطری کشف شد
روابطعمومی دادگستری استان یزد با صدور اطلاعیهای به دستگیری یک توزیع کننده مشروبات الکلی در استان اشاره داشته و اعلام کرد: یک توزیع کننده مشروبات الکلی در این استان شناسایی و دستگیر شد. در این راستا مجموعاً 504 بطری مشروبات الکلی که برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: بر اساس گزارشهای ارسال شده به دادستانی یزد، مأموران پلیس امنیت عمومی با رصد و انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی که اقدام به توزیع مشروبات الکلی در بین سوپر مارکتیهای سطح شهر میکرد را شناسایی و دستگیر کردند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این توزیع کننده مشروبات الکلی هنگام تردد در سطح شهر، با هماهنگی و دستور مقام قضایی شناسایی شده و خودرو وی نیز متوقف و بازرسی شد. در جریان این بازرسی، تعداد 42 بسته 12 تایی نوشیدنیهای الکلدار، مجموعاً 504 بطری که برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شده است.
روابطعمومی دادگستری استان یزد در اطلاعیه خود آورده است: متهم که فردی غیربومی است بلافاصله پس از گذراندن مراحل قانونی به دادسرا اعزام شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان شده است. تحقیقات تکمیلی در رابطه با مبادی و شیوه تأمین این مشروبات الکلی در حال انجام است.
در اطلاعیه روابطعمومی دادگستری استان یزد به پیامدها و مضرات استفاده از مشروبات الکلی اشاره شده و به صراحت آمده است: مستندات پروندههای قضایی نشان میدهد که مصرف مشروبات الکلی در وقوع بسیاری از آشوبهای خیابانی و همچنین خرابکاریها نسبت به اموال عمومی و دولتی، نقش مؤثر و پیشزمینهای دارد.