اطفاء حریق بزرگ در شهرک صنعتی اشتهارد

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد در ارتباط با حریق بزرگ در شهرک صنعتی اشتهارد، اظهار کرد: عصر امروز در پی وقوع حریق در کارخانه تولید مواد پلاستیکی و وسایل تولد در شهرک صنعتی اشتهارد ، ایستگاه های آتش نشانی اشتهارد و شرکت شهرک های صنعتی کوثر و بویین زهرا به حالت آماده باش درآمدند.

مدیرکل بحران استانداری البرز گفت: در پی این حادثه به دلیل وسعت حریق، تعداد ۲۰ خودروی عملیاتی و آبرسان در محل حضور و به اجرای عملیات پرداختند و آماده باش لازم به آتش نشانی شهرهای ماهدشت و نظرآباد و به دستگاه های امدادی و خدماتی داده شد و در نهایت با حضور به موقع و سریع نیروهای آتش نشانی از سرایت حریق به دیگر واحد‌های صنعتی جلوگیری شد.

وی افزود: نهایتا پس از تلاش فراوان با بیش از دو ساعت عملیات دقیق اطفاء، حریق مهار و خاموش شد.

فلاح نژاد با اشاره به علت حادثه گفت: خوشبختانه هیچ خسارت جانی در این حریق نداشتیم و علت وقوع حریق بی توجهی به اصول ایمنی گزارش شده‌ است .

مدیرکل بحران استانداری البرز به صاحبان مجموعه‌های تولیدی و سازمان‌های دولتی و خدماتی متولی ایمنی و بهداشت و محیط زیست توصیه کرد که علاوه بر رعایت استانداردهای لازم اقدام افزایش پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارات به عمل آوردند.

