در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
جنگ تولید را فلج کرد/ کارگران بیکار شده در معرض فقر هستند
عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با بیان اینکه حملات اخیر در “جنگ ۴۰ روزه” خسارات جبرانناپذیری به زیرساختهای تولیدی کشور وارد کرده است گفت: این موضوع تولید را فلج و کارگران بیکار شده را در معرض فقر قرار داده است.
دانش اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: جنگ ۴۰ روزه کارگران را که در خط مقدم تولید و دفاع از میهن قرار دارند، در معرض آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی قرار داده است.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی، با بیان اینکه، احیای واحدهای آسیب دیده از جنگ، به ویژه کارخانههای مادر، زمانبر خواهد بود گفت: در این مدت، کارگران بیکار شده با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو خواهند شد که این امر میتواند تبعات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
اسماعیلی افزود: کارگران همواره در خط مقدم تولید و دفاع از کشور حضور دارند، اما در زمان بروز آسیبها، جزو اولین اقشاری هستند که متحمل خسارت میشوند.
وی ادامه داد: در جنگ اخیر، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور، از جمله کارخانههای صنایع غذایی، نساجی و همچنین واحدهای مرتبط با تولید قطعات صنعتی، دچار آسیبهای جدی فیزیکی و تخریب ماشینآلات شدند و کارگران شاغل در این واحدها به دنبال این خسارات، بیکار شدهاند.
وی افزود: با توجه به ماهیت آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی مادر، روند احیای این کارخانهها و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، که نیازمند تأمین مالی گسترده، واردات تجهیزات و بازسازی زیرساختها است، امری زمانبر خواهد بود.
این مقام کارگری خاطرنشان کرد: تا زمان احیای کامل این واحدها، کارگران بیکار مانده و در این دوره، با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، در معرض آسیبهای جدی معیشتی و اجتماعی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: این بیکاری گسترده نه تنها معیشت خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند منجر به کاهش عرضه کالا، افزایش احتمالی قیمتها و تشدید مشکلات اقتصادی در منطقه شود.
اسماعیلی بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری تاکید کرد و گفت: دولت و مسئولان باید با ارائه تسهیلات ویژه، وامهای کمبهره برای بازسازی، و همچنین معافیتهای مالیاتی، روند احیا را تسریع بخشند.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی، با بیان اینکه جنگ اقتصاد کشور و زندگی و معیشت کارگران را تحتالشعاع قرار داده است، گفت: تورم حاکم بر جامعه و افزایش وحشتناک قیمت برخی اقلام اساسی موجب شکاف بین قشر کارگری و سایر اقشار جامعه شده است که با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران نیز امکان ترمیم این شکاف وجود ندارد.
اسماعیلی افزود: ادامه این روند در جامعه آیندهای تاریک را برای کارگران رقم خواهد زد و شاهد بیکاری روزافزون کارگران خواهیم بود.
وی تاکید کرد: این وضعیت نه تنها معیشت کارگران را تحت فشار قرار میدهد، بلکه با کاهش قدرت خرید، آنها را از سایر طبقات جامعه دورتر میسازد.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان، با اشاره به شرایط ناپایدار کنونی، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که سایه متزلزل آتشبس بر کشور گسترانده شده و احتمال بازگشت جنگ وجود دارد، کارگران بیشتر از هر قشر دیگری نگران کار، معیشت، زندگی و آینده خود هستند.
وی تاکید کرد: این نگرانیها با توجه به آسیبپذیری بالای این قشر در برابر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، کاملاً قابل درک است و نیازمند توجه جدی مسئولان و اتخاذ راهکارهای حمایتی مؤثر است.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی تصریح کرد: همچنین، نیاز است تا برنامههای حمایتی از کارگران بیکار شده، از جمله پرداخت بیمه بیکاری و ارائه مشوقهایی برای جذب مجدد آنها در صورت شروع به کار مجدد واحدها، در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تأخیر در این اقدامات میتواند ابعاد بحران را عمیقتر کرده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور افزایش دهد.