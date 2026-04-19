رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
دستگیری سارق باغات روستای آبشینه استان همدان / متهم به 13 فقره سرقت اعتراف کرد
رییس پلیس آگاهی استان همدان گفت: نیروهای پلیس آگاهی این استان در یک عملیات ضربتی موفق شدند سارق باغهای آبشینه شهر همدان را شناسایی و دستگیر کنند. این متهم 30 ساله که بومی این منطقه است در جریان بازجوییها به 13 فقره سرقت از باغهای روستای آبشینه اعتراف کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدبگی به تشریح جزئیات این خبر و چگونگی فروش اموال مسروقه باغات روستای آبشینه اشاره داشته و افزود: متهم پس از سرقت اثاثیه و وسایل موجود در باغهای روستای آبشینه، آنها را به افراد دوره گرد فروخته است. در این راستا تلاش برای دستگیر مالخر ادامه دارد.
وی بر ضرورت ایمنسازی باغات برای جلوگیری از سرقت تأکید کرده و ادامه داد: تقویت حفاظ و حصارکشی باغات از جمله مواردی است که میتواند از ورود سارق به این مناطق جلوگیری کرده و مانع سرقت شود. در این راستا باید از نردههای محکم و چند قفل برای ممانعت از ورود سارقان استفاده شود.
رییس پلیس آگاهی استان همدان نصب دوربین و دزدگیر را توصیه کرده و اظهار داشت: در صورت وقوع سرقت، وجود دوربین سبب شناسایی و دستگیری سارقان میشود. نصب دزدگیر یا سیستمهای اعلام سرقت موجب می شود که در صورت ورود غیرمجاز به باغ، مالک در جریان سرقت قرار گیرد.
سرهنگ اسدبگی بر ضرورت سرکشیهای مداوم از باغات برای جلوگیری از وقوع سرقت تأکید داشته و تصریح کرد: باغداران نباید باغات را به حال خود رها کنند. بلکه باید سرکشی منظم، مداوم و حتی غیرمنتظره را در زمانهای مختلف شبانهروز مد نظر قرار دهند تا امکان سرقت از سارقان سلب شود.
وی بیان داشت: استفاده از سگ نگهبان و آموزش دیده به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در برابر سارقان، خودداری از نگهداری ابزارآلات گرانقیمت، وسایل ارزشمند یا پول نقد در باغ، پرهیز از اطلاعرسانی عمومی در مورد خالی بودن باغ، باید با جدیت از سوی باغداران و کشاورزان مد نظر قرار بگیرد.