مدیر شبکه جوانان رضوی استان یزد؛
برگزاری نوزدهمین جشنواره زیر سایه خورشید با رویکرد تبیین شهدای جنگ اخیر
مدیر شبکه جوانان رضوی استان یزد از برگزاری نوزدهمین جشنواره زیر سایه خورشید در استان یزد خبر داد و گفت: برنامههای امسال با تمرکز بر حماسه مردمی در جنگ و تبیین نامه حضرت امام رضا (ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در یزد، حجتالاسلام «مهدی مهدوینژاد» امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در نشست با خبرنگاران، ضمن تشریح برنامههای نوزدهمین جشنواره زیر سایه خورشید در استان یزد، اظهار کرد: امسال علیرغم وقایع اخیر و تحولاتی که در کشور و منطقه اتفاق افتاده است، شاهد برگزاری این رویداد با حضور خدام رضوی در استان خواهیم بود که البته با رویکردهای متفاوتی نسبت به سالهای گذشته اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت نقش افکار عمومی در تحولات کشور، روایتگری دقیق از حوادث اخیر را یک رسالت مهم دانست و تصریح کرد: با توجه به حماسه مردمی که در جریان جنگ تحمیلی سوم در میادین و معابر شکل گرفت، بازنمایی این حضور ضرورت دارد و تلاش میکنیم در جشنواره امسال، رنگ و شکل تازهای به این حرکتهای اجتماعی ببخشیم.
مدیر شبکه جوانان رضوی استان یزد علت دوام این حماسهها را نشات گرفته از ایمان و باورهای دینی مردم دانست و افزود: شعار امسال جشنواره همانند سال گذشته، «ایران امام رضا (ع)» تعیین شده که هدف آن تبیین پیوند و انطباق ملیت و اسلامیت در کشور است؛ چرا که باور داریم این دو مقوله از هم گسستنی نیستند.
مهدوینژاد رویکرد محتوایی ویژه امسال را تبیین نامهی حضرت امام رضا (ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برشمرد و خاطرنشان کرد: مفاد این نامه از جمله تاکید بر اتحاد، یکپارچگی، همدلی و مهربانی، کاملاً منطبق بر نیازهای امروز جامعه است و در برنامههای جشنواره به طور جدی به آن پرداخته خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به ابعاد حوادث اخیر کشور یادآور شد: توجه به شهدای جنگ اخیر و تجاوز ۱۲ روزه دشمن آمریکایی و صهیونیستی به کشورمان، از دیگر رویکردهای اصلی برنامههای امسال است و تمامی اتفاقات پیرامون این موضوع در جشنواره مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.