استخرهای کشاورزی غیرمجاز به محلی برای تخلفات آبی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نخستین جلسه سازگاری با کم‌آبی استان قزوین گفت: صدور مجوز واحدهای دام و طیور در استان باید برپایه نیاز واقعی، برنامه محور و در جهت صیانت از منابع آب باشد و از صدور بی رویه مجوز در این بخش باید جلوگیری شود.

وی در همین راستا به معاونت‌های اقتصادی و امور عمرانی ماموریت داد با احصا و جمع بندی تعداد واحدهای دام و طیور میزان نیازهای واقعی استان به این واحدها را بررسی و جمع‌بندی کند و از صدور مجوز بی رویه در تاسیس این واحدها جلوگیری شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه برخی مجوزها در این بخش‌ها توجیه ندارند، گفت: پیش از صدور هرگونه مجوز، انجام مطالعات ضروری است تا مشخص شود استان چه میزان نیاز دارد و صرفا بر همان مبنا مجوز صادر شود.

نوذری اضافه کرد: بحران آب در کشور جدی است و این موضوع مهم باید سرفصل همه برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌های کشور و استان باشد و توسعه در حوزه‌هایی همچون صنعت و کشاورزی باید با آمایش سرزمین و شرایط آبی سازگار شود.

وی ادامه داد: در این راستا جهاد کشاورزی نیز باید با تغییر الگوی کشت به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر، اولویت آب و محیط زیست را در تمام فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با صدور مجوزها در دستور کار قرار دهد.

استاندار خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مجوزهای صادر شده در ادوار گذشته امروز وضعیت را به مرحله‌ای رسانده که در بعضی موارد آب را خرید و فروش می‌کنند.

نوذری فعالیت استخرهای کشاورزی غیرمجاز را یکی از چالش‌های مدیریت منابع آبی عنوان کرد و افزود: این استخرها به محلی برای تخلفات آبی تبدیل شده و باید همانند چاه‌های کشاورزی برای این استخرها نیز قوانینی از نظر ساعت کارکرد و ‌ حدود فعالیت تعیین کرد.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای باید مدیریت هرچه قوی‌تر در مدیریت برداشت آب داشته باشد و از برداشت بی‌رویه آب و خرید و فروش غیرمجاز منابع آبی جلوگیری کند.

استاندار تأکید کرد: پروژه مجتمع آبرسانی فارسجین به ضیاآباد که شامل 19 روستا در بخش‌های ضیاآباد و مرکزی تاکستان است باید هر چه سریع تر تا پایان فصل بهار تکمیل شود.

