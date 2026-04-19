پلمب ۶ واحد صنفی در یزد
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد، از پلمب ۶ واحد صنفی متخلف یزد خبر دادند.
به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ سیدعلی اکبر طبایی اظهارکرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۳۳۹ واحد صنفی و خانه مسافر در شهر یزد بازدید به عمل آوردند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد افزود: در این بازدیدها که در مدت سه روز انجام شد، ۶ واحد پلمب و برای ۱۲ واحد صنفی دیگر نیز اخطار ارائه و تعهد اخذ شد.
وی ادامه داد: نداشتن پروانه کسب و تخلفات صنفی از جمله دلایل پلمب و اخطار بود.