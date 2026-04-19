به گزارش ایلنا از گلستان، محمدحمیدی گفت: ساعتی قبل حریق در کارخانه یونولیت‌سازی گنبدکاووس با عث ایجاد دودی غلیظ در حاشیه شهر گنبد کاووس شد. دود غلیظی که مشاهده می‌شود بخاطر سوختن مواد یونولیت است و به سیب دور بودن از شهر و نفتی بودن خطرناک نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: آتش نشان‌های شهرهای اطراف برای کمک به اطفای حریق به محل اعزام شدند.

