معاون استاندار گلستان خبرداد:
حریق در کارخانه یونولیتسازی گنبدکاووس
معاون سیاسی استانداری گلستان گفت: علت حریق در کارخانه یونولیتسازی گنبدکاووس درحال بررسی است.
به گزارش ایلنا از گلستان، محمدحمیدی گفت: ساعتی قبل حریق در کارخانه یونولیتسازی گنبدکاووس با عث ایجاد دودی غلیظ در حاشیه شهر گنبد کاووس شد. دود غلیظی که مشاهده میشود بخاطر سوختن مواد یونولیت است و به سیب دور بودن از شهر و نفتی بودن خطرناک نیست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: آتش نشانهای شهرهای اطراف برای کمک به اطفای حریق به محل اعزام شدند.