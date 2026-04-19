توقیف اموال۳شهروند کاشانی مقیم خارج به اتهام همکاری با جریان‌های معاند

دادستان عمومی و انقلاب کاشان از شناسایی و توقیف اموال سه شهروند کاشانی مقیم خارج از کشور به دلیل همکاری با رسانه های معاند خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان،  با دستور سجاد عسگری، دادستان عمومی و انقلاب کاشان، اموال سه شهروند کاشانی که طی سال‌های اخیر در خارج از کشور اقامت داشته‌اند، شناسایی و توقیف شد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، این افراد به عنوان «همکار با جریان‌های معاند» معرفی شده‌اند و در همین راستا روند شناسایی و توقیف دارایی‌های آنان در دستور کار قرار گرفته است.

دستگاه قضایی اعلام کرده است این اقدامات در چارچوب قوانین و با هدف صیانت از امنیت و منافع عمومی انجام شده است.

