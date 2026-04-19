سه فوتی به دلیل واژگونی خاور در بویین میاندشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، رضا کیخایی اظهار داشت: حادثه رانندگی مذکور در تقاطع سه‌راهی روستای آغچه در محور بویین میاندشت به الیگودرز رخ داده است.

وی افزود: زمان وقوع واژگونی ساعت ۷:۱۷ صبح امروز بوده و پس از دریافت گزارش حادثه توسط سامانه ۱۱۵، بلافاصله ۲ تیم اورژانس بویین میاندشت در محل حاضر شدند.

مدیر بهداشت بویین میاندشت بیان کرد: متأسفانه به دلیل شدت حادثه، سه مرد در بازه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال در دم جان باخته بودند و یک مرد ۵۰ ساله نیز مجروح شده بود که پس از اقدامات اولیه برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان شهید رجایی شهر داران (مرکز شهرستان فریدن) اعزام شد.

شهرستان بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

