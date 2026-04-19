سرپرست اورژانس ساوه خبر داد:
بر جای ماندن 8 مصدوم در پی وقوع حادثه رانندگی در شهرستان ساوه
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: برخورد 2 دستگاه خودروی سواری پژو با پراید در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان 8 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این خصوص افزود: این حادثه رانندگی در 5 کیلومتری روستای الوسجرد از توابع شهرستان ساوه اتفاق افتاد. وقوع این حادثه رانندگی منجر به مصدومیت 8 سرنشین این خودروها شد.
وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در پی وقوع این حادثه رانندگی، بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز فرماندهی و مدیریت حوادث اورژانس شهرستان ساوه، 4 کد عملیاتی به محل وقوع حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام گرفت.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: تمامی مصدومان به همراه یک مصدوم بد حال که یک کودک 4 ساله است، برای ادامه درمان به مرکز درمانی شهید مدرس منتقل شدند.