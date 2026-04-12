به گزارش ایلنا، حسن زارعی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ارزیابی‌های نهایی شاخص‌های کیفی در پایان سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که اداره‌کل پست استان مرکزی با ایستادن بر سکوی نخست کشور، استاندارد جدیدی از خدمات‌رسانی را در شبکه پستی کشور ایران به ثبت رسانده است.

وی ادامه داد: دستیابی به رتبه نخست کیفیت در حالی رقم خورد که کشور در شرایط جنگ رمضان قرار داشت. این موفقیت نه یک آمار اداری، بلکه نتیجه حماسه‌آفرینی همکارانی است که با وجود فشارهای ناشی از وضعیت جنگی، اجازه ندادند حتی ذره‌ای در روند خدمت‌رسانی به شهروندان خللی وارد شود.

مدیرکل پست استان مرکزی اظهار داشت: کنترل مستمر فرایندها و ارتقاء استانداردهای خدمات‌رسانی حوزه پست در شرایط عادی یک وظیفه است. اما حفظ این کیفیت در میانه بحران‌های جنگ، تنها با عزم جدی و غیرت سازمانی نیروهای متخصص در سطوح مختلف ستادی، اجرایی و شهرستانی ممکن شد.

زارعی به تشریح گام‌های عملیاتی این دستاورد پرداخته و در این خصوص تصریح کرد: در حوزه پست منتظر شرایط ایده‌آل نماندیم. با تدوین برنامه عملیاتی دقیق، تعیین نمایندگان ویژه کیفیت در تمامی شهرستان‌ها و طراحی شاخص‌های کیفی بومی، توانستیم گلوگاه‌های خدماتی را شناسایی و مرتفع کنیم.

وی به دلایل دستیابی پست استان مرکزی به رتبه نخست کیفیت خدمات پستی اشاره کرده و بیان داشت: این موفقیت محصول «مثلث همدلی، برنامه‌ریزی منسجم، ایثار» است. این مجموعه در سال‌های اخیر با توسعه خدمات الکترونیک و آموزش مستمر نیروی انسانی همواره در میان برترین‌ها بوده است.

مدیرکل پست استان مرکزی تأکید کرد: این رتبه نخست بودن در حوزه کیفیت خدمات پستی، پایان مسیر نیست. با پایش دائمی عملکرد و تکیه بر نوآوری، در پی حفظ این جایگاه و پیشتازی در سایر شاخص‌های ملی هستیم تا ثابت کنیم اداره‌کل پست این استان، نماد پایداری و کیفیت در هر شرایطی است.

زارعی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع تأکید کرده و ابراز داشت: باور قلبی مجموعه اداره‌کل پست استان مرکزی این است که تکریم ارباب رجوع در شرایط سخت، ارزشی مضاعف دارد. چرا که مشتریان این حوزه، سفیران وفادار پست در جامعه هستند. چشم‌انداز این حوزه تداوم پیشتازی در گام‌های بلندتر است.

