تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار نماد تلاش برای بهبود ترافیک شیراز

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی به همراه تنی چند از مدیران شهرداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار بازدید و از نزدیک روند تکمیلی این پروژه بزرگ شهری را مورد رصد و بررسی قرار داد.

اسدی در این بازدید با تقدیر از همکاران حوزه‌های فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، مالی و اقتصادی و به‌ویژه سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری، به عملکرد این پروژه شهری اشاره و اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس به‌گونه‌ای طراحی شده است که با احداث آن، بزرگراه سرلشکر شهید استوار به‌صورت مستقیم به بلوار خلیج فارس متصل می‌شود.

وی افزود: این پروژه علاوه بر تسهیل عبور و مرور، باعث کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر نیز خواهد شد.

شهردار شیراز همچنین به مراحل اجرایی پروژه اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد و تمام تلاش ما بر این است که تا پایان اردیبهشت این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم.

اسدی با اشاره به مشخصات فنی پروژه گفت: تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار به‌عنوان یک پل غیرهمسطح در مسیر شرق به غرب بلوار خلیج فارس در حال احداث است. این پروژه با طول عرشه ۵۵۰ متر و حجم خاک‌برداری و پی‌کنی بیش از ۲۵ هزار مترمکعب و بیش از ۶۵۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی در حال اجراست و با این روند اجرایی امیدواریم به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم ترافیکی به‌زودی افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم و عزیز شیراز شود.

شهردار شیراز با یادآوری دیگر پروژه‌های زیرساختی شهری بیان داشت: در دوره کنونی شورای اسلامی شهر و شهرداری، پروژه‌های بزرگ و متعددی با رویکردهای مختلف به اجرا درآمد که در بحث تقاطع‌های غیرهمسطح، دوربرگردان و زیرگذر، چندین تقاطع غیرهمسطح، دوربرگردان، پل و زیرگذر در سطح شهر به بهره‌برداری رسیده که تقاطع‌های غیرهمسطح شهیدان سرانجام (قائم-رحمت)، شهدای حرم مطهر شاهچراغ (ع) (احمد بن موسی (ع)-نواب صفوی-کمربندی)، دوربرگردان میثم در کمربندی، دوربرگردان شهید مویدی در بلوار شهید چمران، پل شاهد، پل شهدای مهدی‌آباد، زیرگذر گویم و زیرگذر مولوی بخشی از این پروژه‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های متعدد دیگری در حوزه‌های حمل‌ونقل و ترافیک، فنی و عمرانی، خدمات شهری و فرهنگی ورزشی در سطح شهر در دست اجراست که اجرای این طرح‌ها قطعاً منجر به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر شیراز خواهد شد.

شهردار شیراز تصریح کرد: شهر متعلق به همه مردم است و تلاش ما تأمین آسایش و رضایت آنهاست.

اسدی در پایان، پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار را نماد اصلی تلاش مدیریت شهری برای تأمین رفاه و آسایش شهروندان و توسعه آینده کلان‌شهر شیراز قلمداد کرد.

انتهای پیام/