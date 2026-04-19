شهردار شیراز مطرح کرد؛
تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار نماد تلاش برای بهبود ترافیک شیراز
شهردار شیراز با اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس–شهید استوار این روزها در مراحل پایانی اجرا قرار دارد، گفت: این پروژه نماد تلاش مدیریت شهری برای بهبود ترافیک و تسهیل عبور و مرور است؛ طرحی که با اتصال مستقیم بزرگراه شهید استوار به بلوار خلیج فارس، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی به همراه تنی چند از مدیران شهرداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار بازدید و از نزدیک روند تکمیلی این پروژه بزرگ شهری را مورد رصد و بررسی قرار داد.
اسدی در این بازدید با تقدیر از همکاران حوزههای فنی، عمرانی، حملونقل و ترافیک، مالی و اقتصادی و بهویژه سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری، به عملکرد این پروژه شهری اشاره و اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس بهگونهای طراحی شده است که با احداث آن، بزرگراه سرلشکر شهید استوار بهصورت مستقیم به بلوار خلیج فارس متصل میشود.
وی افزود: این پروژه علاوه بر تسهیل عبور و مرور، باعث کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر نیز خواهد شد.
شهردار شیراز همچنین به مراحل اجرایی پروژه اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد و تمام تلاش ما بر این است که تا پایان اردیبهشت این پروژه را به بهرهبرداری برسانیم.
اسدی با اشاره به مشخصات فنی پروژه گفت: تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار بهعنوان یک پل غیرهمسطح در مسیر شرق به غرب بلوار خلیج فارس در حال احداث است. این پروژه با طول عرشه ۵۵۰ متر و حجم خاکبرداری و پیکنی بیش از ۲۵ هزار مترمکعب و بیش از ۶۵۰۰ مترمکعب بتنریزی در حال اجراست و با این روند اجرایی امیدواریم بهعنوان یکی از پروژههای مهم ترافیکی بهزودی افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم و عزیز شیراز شود.
شهردار شیراز با یادآوری دیگر پروژههای زیرساختی شهری بیان داشت: در دوره کنونی شورای اسلامی شهر و شهرداری، پروژههای بزرگ و متعددی با رویکردهای مختلف به اجرا درآمد که در بحث تقاطعهای غیرهمسطح، دوربرگردان و زیرگذر، چندین تقاطع غیرهمسطح، دوربرگردان، پل و زیرگذر در سطح شهر به بهرهبرداری رسیده که تقاطعهای غیرهمسطح شهیدان سرانجام (قائم-رحمت)، شهدای حرم مطهر شاهچراغ (ع) (احمد بن موسی (ع)-نواب صفوی-کمربندی)، دوربرگردان میثم در کمربندی، دوربرگردان شهید مویدی در بلوار شهید چمران، پل شاهد، پل شهدای مهدیآباد، زیرگذر گویم و زیرگذر مولوی بخشی از این پروژهها هستند.
وی خاطرنشان کرد: پروژههای متعدد دیگری در حوزههای حملونقل و ترافیک، فنی و عمرانی، خدمات شهری و فرهنگی ورزشی در سطح شهر در دست اجراست که اجرای این طرحها قطعاً منجر به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر شیراز خواهد شد.
شهردار شیراز تصریح کرد: شهر متعلق به همه مردم است و تلاش ما تأمین آسایش و رضایت آنهاست.
اسدی در پایان، پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار را نماد اصلی تلاش مدیریت شهری برای تأمین رفاه و آسایش شهروندان و توسعه آینده کلانشهر شیراز قلمداد کرد.