مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد:
کاشت بیش از 110 هزار اصله نهال در پویش سرو ایران استان مرکزی / 365 هکتار به فضای سبز استان افزوده شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: بیش از 110 هزار اصله نهال در قالب پویش «سرو ایران» در نقاط مختلف این استان توزیع و کاشته شده است. با اجرای این طرح، حدود 365 هکتار به سطح فضای سبز استان افزوده خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامههای قرارگاه جهادی سرو ایران انجام شده که از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تدوین و به تمامی استانها ابلاغ شده است.
وی به روزهای برگزاری پویش سرو ایران در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: از 28 اسفند ماه سال گذشته تا 29 فروردین ماه سال جاری، 7 پویش نهالکاری سرو ایران در پنجشنبههای هر هفته و همچنین در روزهای 12 و 13 و 20 و 29 فروردین ماه برگزار شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: در این پویشها 87 هزار اصله نهال در مراکزی از جمله مصلیهای نماز جمعه، نهالستان شهید رجایی اراک، ادارات منابع طبیعی شهرستانها و همچنین بین شرکتکنندگان در این پویشها توزیع شده است.
محمدی تصریح کرد: در 7 پویش برگزار شده با حضور مسئولان استانی، شهرستانی، محلی و مشارکت مردم، 23 هزار و 500 اصله نهال کاشته شده است. مجموع نهالهای توزیع و کاشته شده در پویش سرو ایران در سطح استان مرکزی بیش از 110 هزار اصله است.