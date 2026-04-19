آمادگی کامل محیط زیست فارس برای مقابله با آتش سوزی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، اقدامات پیشگیرانه خود را برای مقابله با آتشسوزی در عرصههای طبیعی، بهویژه پارک ملی بمو، آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، معاون توسعه مدیریت و منابع محیط زیست استان با اشاره به بارشهای اخیر و رشد چشمگیر پوشش گیاهی، از افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی خبر داد.
مجتبی یزدانپناه، افزود: با توجه به شرایط امسال، انجام اقدامات پیشگیرانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در همین راستا، نیروهای اجرایی محیط زیست استان به تجهیزات لازم برای اطفاء حریق از جمله دمنده، آتشکوب، بیل و همچنین تراکتورهای مجهز به مخازن آبپاش مجهز شدهاند. این عملیات با جدیت تمام در حال اجراست تا آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی فراهم شود.
مدیر بحران محیط زیست فارس نیز با اشاره به این اقدامات، بر لزوم آمادگی کامل در برابر آتشسوزیهای احتمالی تأکید کرد.
حجت اله عبدلی گشتاسب با قدردانی از زحمات همکاران، گروههای مردمنهاد و دوستداران طبیعت که در سال گذشته در حفاظت از انفال و اطفاء حریق نقش داشتند، از همه این افراد و علاقهمندان به طبیعت دعوت کرد تا در سال جاری نیز با این اداره کل در انجام این مهم همکاری کنند.
وی با بیان اینکه اطفا حریق از وظایف تمامی دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی است، افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست فارس تمهیدات لازم را برای مقابله با حریق در مراتع و جنگلهای تحت مدیریت استان فراهم کرده است تا در زمان بروز آتشسوزیهای احتمالی، اقدامات بهینه در اسرع وقت صورت پذیرد.
وی با اشاره به بارندگیهای اخیر، افزایش پوشش گیاهی در جنگلها و مراتع استان، گرم شدن هوا و آغاز سفرهای تابستانی و حضور مردم و گردشگران در طبیعت، از عموم مردم درخواست کرد تا جوانب احتیاط را در جهت پیشگیری از آتشسوزی رعایت کنند.
عبدلی گشتاسب از هموطنان خواست تا در طبیعت آتش روشن نکنند و در صورت ضرورت، حتماً محدوده اطراف آتش را کاملاً پاکسازی کرده و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آن با آب و خاک اطمینان حاصل کند. همچنین، در صورت مشاهده دود، آتش و سایر علائم آتشسوزی، بلافاصله مراتب را به ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، فرمانداریها و سایر مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی کنند.