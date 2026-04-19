خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد:

بازدید رایگان از مجموعه سعدیه در روز بزرگداشت سعدی

بازدید رایگان از مجموعه سعدیه در روز بزرگداشت سعدی
کد خبر : 1775259
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از رایگان بودن بازدید از مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه در روز اول اردیبهشت‌ماه، همزمان با بزرگداشت سعدی شیرازی، خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی با اشاره به فرارسیدن اول اردیبهشت‌ماه، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، اعلام کرد: به منظور پاسداشت مقام این شاعر بزرگ و ترویج فرهنگ و ادب فارسی، بازدید از مجموعه تاریخی‌ فرهنگی سعدیه در این روز برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: سعدی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی ایران و جهان است که آثار ارزشمند او همچون گلستان و بوستان، نقش مهمی در انتقال مفاهیم اخلاقی و انسانی داشته‌اند بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث گران‌بهای ادبی کشور است.

مریدی همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در این روز خبر داد و گفت: آیین‌های شعرخوانی، اجرای موسیقی سنتی و نشست‌های تخصصی با حضور اساتید ادبیات از جمله برنامه‌هایی است که در مجموعه سعدیه برگزار خواهد شد.

وی  از مردم و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با حضور در این مجموعه تاریخی، در گرامیداشت یاد و نام سعدی شیرازی مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید