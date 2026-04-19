مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد:
بازدید رایگان از مجموعه سعدیه در روز بزرگداشت سعدی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس از رایگان بودن بازدید از مجموعه تاریخیفرهنگی سعدیه در روز اول اردیبهشتماه، همزمان با بزرگداشت سعدی شیرازی، خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی با اشاره به فرارسیدن اول اردیبهشتماه، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، اعلام کرد: به منظور پاسداشت مقام این شاعر بزرگ و ترویج فرهنگ و ادب فارسی، بازدید از مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه در این روز برای عموم مردم رایگان خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: سعدی از برجستهترین چهرههای ادبی ایران و جهان است که آثار ارزشمند او همچون گلستان و بوستان، نقش مهمی در انتقال مفاهیم اخلاقی و انسانی داشتهاند بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث گرانبهای ادبی کشور است.
مریدی همچنین از برگزاری برنامههای فرهنگی متنوع در این روز خبر داد و گفت: آیینهای شعرخوانی، اجرای موسیقی سنتی و نشستهای تخصصی با حضور اساتید ادبیات از جمله برنامههایی است که در مجموعه سعدیه برگزار خواهد شد.
وی از مردم و علاقهمندان دعوت کرد تا با حضور در این مجموعه تاریخی، در گرامیداشت یاد و نام سعدی شیرازی مشارکت داشته باشند.