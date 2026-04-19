کمبود مواد اولیه مهمترین چالش حوزه صنعت گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس امروز در نشست با جمعی از مدیران حوزه صنعت گیلان، با بیان اینکه هم‌اکنون مهم‌ترین چالش و آسیب حوزه صنعت کمبود مواد اولیه و فرآیند ترخیص کالا از گمرک است، گفت: هر کالایی که در گمرک است بدون هیچ تشریفاتی ترخیص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۱۷ واحد صنعتی در گیلان تحت تاثیر جنگ سوم قرار گرفته است، افزود: برای بازگشت این واحد‌های صنعتی به چرخه تولید تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم.

استاندار گیلان به ادارات اجرایی هم دستور داد برای رفع مشکلات حوزه صنعت استان در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند، گفت: این ادارات مکلفند برای رفع موانع حوزه صنعت در استان همه توان خود را بکار گیرند.

در این نشست، همچنین مدیران چند واحد صنعتی گیلان، دغدغه‌ها و مشکلات حوزه کاری خود را بیان کردند.

انتهای پیام/