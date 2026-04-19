به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن پور در دیدار با رئیس کل دادگستری استان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک برای ارتقای امنیت و بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأکید و با اشاره به اهمیت تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های اولویت‌دار، خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هم‌افزایی عملیاتی میان پلیس و دستگاه قضا شد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه همکاری ساختارمند میان پلیس و دستگاه قضا می‌تواند روند رسیدگی به جرایم را تسریع کرده و موجب ارتقای امنیت عمومی شود افزود: هماهنگی مستمر، بستر مهمی برای مدیریت بهتر پرونده‌های حساس است.

رئیس کل دادگستری گیلان نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی، بر اهمیت همکاری مستمر برای کاهش اطاله دادرسی و ارتقای احساس امنیت عمومی تأکید کرد.

مجید الهیان نقش پلیس را در مدیریت پرونده‌های حساس مهم دانست و گفت: دستگاه قضا آماده توسعه تعاملات با نیروی انتظامی است.

