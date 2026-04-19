فرماندار لنگرود:
پروژه تعریض و بهسازی محور اطاقور به کومله ۴۰ درصد پیشرفت دارد
فرماندار شهرستان لنگرود از پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه تعریض و بهسازی محور اطاقور به کومله خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از فاز نخست طرح، برای ۴ کیلومتر باقیمانده نیز برنامهریزی میشود و در کمیته برنامهریزی شهرستان در سال ۱۴۰۵ اعتبار مناسبی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا از لنگرود، فرماندار شهرستان لنگرود از پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه تعریض و بهسازی محور اطاقور به کومله خبر داد.
یوسف گلشن فرماندار لنگرود در بازدید از روند اجرای این پروژه اظهار کرد: تعریض و بهسازی محور اطاقور به کومله که از مطالبات قدیمی مردم منطقه بود، تابستان سال گذشته با حضور استاندار گیلان و به طول ۲.۲ کیلومتر آغاز شد.
گلشن با بیان اینکه این پروژه نقش مؤثری در کاهش تصادفات و رونق بخش گردشگری اطاقور خواهد داشت، تصریح کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است.
فرماندار لنگرود خاطرنشان کرد: پیمانکار این پروژه از پیمانکاران توانمند و قوی منطقه است که علیرغمعدم دریافت مطالبات خود، اجرای طرح را ادامه داده است.
وی با اشاره به پیگیریهای نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی و همچنین ادارهکل راه و شهرسازی استان، گفت: پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری آماده بهرهبرداری برای مردم منطقه باشد.
گلشن با بیان اینکه محور اطاقور به کومله حدود ۶.۵ کیلومتر طول دارد، یادآور شد: با بهرهبرداری از فاز نخست طرح، برای ۴ کیلومتر باقیمانده نیز برنامهریزی میشود و در کمیته برنامهریزی شهرستان در سال ۱۴۰۵ اعتبار مناسبی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
فرماندار لنگرود در پایان تأکید کرد: محور کومله به اطاقور علاوه بر دسترسی به شهرستان لنگرود، مسیر ارتباطی به سمت شهرستانهای لاهیجان و املش نیز محسوب میشود و با تعریض و تکمیل این مسیر، بخش قابلتوجهی از مردم لاهیجان و املش نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.