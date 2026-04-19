عملیات خنثیسازی مهمات عمل نکرده در حومه شهرستان خرم آباد به مدت سه روز انجام می شود
روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان اعلام کرد: عملیات خنثیسازی مهمات عمل نکرده در حومه شهرستان خرم آباد از امروز ۳۰ فروردین به مدت سه روز انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان تیمهای تخصصی تشخیص و خنثی در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق آسیبدیده از حملات دشمن، اقدام به منفجر کردن کنترلشده مهمات عملنکرده در حومه شهرستان خرم آباد خواهند نمود.
این عملیات به منظور رفع خطر از امروز یکشنبه به مدت سه روز شروع شده است.
به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده شدن صدای مهیب آن در بخشها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملا تحت کنترل است.
در اطلاعیه سپاه نیز بهصراحت تأکید شده که وضعیت منطقه تحتتأثیز از مهمات عملنکرده تحتکنترل است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
در چنین شرایطی، وجود مهمات عملنکرده در حومه خرمآباد نشان میدهد که دامنه اثر حملات، حتی پس از گذشت ۴۹ روز همچنان در جغرافیای لرستان باقی ماندهاست.