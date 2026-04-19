واکسیناسیون بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد آنتیک‌چی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک در واحدهای روستایی و عشایری استان خوزستان به صورت کاملاً رایگان و با بهره‌گیری از توان اکیپ‌های دولتی و خصوصی واکسینه خواهند شد.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری آبله افزود: آبله یک بیماری ویروسی، واگیردار و خسارت‌زا در گوسفند و بز است که با علائمی همچون تب، بروز برجستگی روی پوست و گاهی اندام‌های داخلی و نیز سقط جنین ناشی از تب همراه است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی خوزستان تأکید کرد: واکسیناسیون مهم‌ترین اقدام برای تأمین امنیت بهداشتی دام است و با اجرای آن می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد.

وی بیان کرد: از دامداران می‌خواهیم همکاری لازم را با اکیپ‌های دامپزشکی داشته و هرگونه موارد مشکوک به بیماری را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.